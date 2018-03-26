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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Benzine bir zam daha

26 Mart 2018, Pazartesi 09:10
Geçen hafta yapılan 15 kuruşluk zamdan sonra benzinde yeni hafta 12 kuruşluk zam haberi ile başladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

PÜİS'in internet sitesinde yer alan açıklamada motorin fiyatlarında bugün değişiklik beklenmediği de belirtildi. Son haber ile beraber benzine 7 gün içerisinde 27 kuruşluk zam gelmiş oldu.

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