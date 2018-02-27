Benzine gece yarısı zammı!

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
PÜİS benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 9-11 kuruş zam beklendiğini duyurdu.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası internet sitesinde yer alan duyuruda, "28 Şubat 2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorine geçen hafta 13 kuruş zam yapılmıştı.
Benzinin litre fiyatında en son 14 Şubat'ta 11 kuruşluk indirim yapılmıştı.