Benzine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla benzinin litresine 7-9 kuruş zam yansıtılacak.
Yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıdı.
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu gece yarısındna itibaren benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş arası zam yansıtılacağını bildirdi.
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "14 Aralık 2017 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklenmektedir. 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
Motorin ve LPG'de ise artış beklenmiyor.