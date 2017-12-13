Benzine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla benzinin litresine 7-9 kuruş zam yansıtılacak.

Yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıdı. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu gece yarısındna itibaren benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş arası zam yansıtılacağını bildirdi. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "14 Aralık 2017 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklenmektedir. 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi. Motorin ve LPG'de ise artış beklenmiyor.

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