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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Berat Albayrak 'danışmanlık şirketini' savundu

29 Eylül 2018, Cumartesi 20:51
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ofisin, çalışma yöntemlerinde dünyadaki en başarılı örnekleri analiz edebilmesi için gerek görüldüğünde danışmanlık alması öngörülmüştür." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıkladığı hatırlatılarak, YEP'in temel bileşenlerinden birinin mali disiplin ve bu kapsamda güçlü ve sürdürülebilir kamu maliyesinin sağlanması olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, YEP'te kamu maliyesine yönelik harcamalarda tasarruf sağlanması ve ilave gelir üretici tedbirlerin alınması öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, söz konusu tasarruf ve gelir tedbirlerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, bakanlık bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin kurulacağının ifade edildiği aktarıldı.

'LİDERLİK EDECEK'

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin, kamu maliyesine yönelik YEP'te öngörülen tedbirlerin uygulamasına liderlik edilmesinin yanı sıra yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve bunların uygulamasından sorumlu olacağının altı çizilen açıklamada, ofisin bakanlıklar ve ülkenin kendi insan kaynağından oluştuğu, tamamı kamu görevlisi olan Hazine ve Maliye Bakanlığının mevcut çalışanlarından kurulduğuna dikkat çekildi.

MCKİNSEY DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomik konularda danışmanlık hizmeti almak için anşlaşmaya vardığı ABD’li McKinsey şirketinin internet sitesindeki tanıtım yazısında şirket, “McKinsey & Company; önde gelen işletmelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Müşterilerimizin performansında uzun süreli gelişmeler sağlamasına ve en önemli amaçlarının farkına varmasına yardımcı oluyoruz. Neredeyse yüz yılı aşkın bir süre içinde, bu görev için benzersiz donanıma sahip bir firma yarattık” ifadeleri kullanılıyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: McKinsey, ABD, ekonomi, Türkiye
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  • HÜSEYİN İLHAN

    29.9.2018 22:33:47

    Bu firmanın yerli oranı nedir.Sözleşmesinde ödeme hangi para cinsinden yapılacaktır.Meblağı ne kadardır. Bu firmanın işini yapacak zeka,kabiliyet ve maharette insanımız,kurumumuz yokmudur.

  • Ali Tam

    29.9.2018 21:35:35

    ABD senin ekonomine darbe vuruyor sen ABD den danisman ediniyorsun, hem de Dünyanin 17. ekonomik gücü olarak. ABD egemenligini Goldman Sachsa verdi sen de Mc Kinseye vermissin bunlar birbirini isrirmayan iki New Yorklu rakip.

Risale-i Nur Külliyatı

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