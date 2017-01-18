Bereket Döner istihdam rekoru kırdı

İşsizlikle mücadale de sektör yatırımları ile gençlere hem iş kapısı açarken, bir yanda da kendi işlerinin patronu olma imkanı veren uygulamalarla yeni istihdamların da önünü açıyor.

Döner sektörünün öncü kuruluşu Bereket Döner, yeni vizyonunu hayata gecirmesi ile birlikte yaptığı yatırımlarla 700 gence iş imkanı sağladı. 2017 YILINDA 500 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM Geçtiğimiz yıl, Türkiye ve dünyada restoran sayısını imzaladığı sözleşmelerle birlikte 110'a çıkaran Bereket Döner, 2017 için hedef büyüttü. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek bu yıl en az 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak yatırımlara hazırlandıklarını açıkladı. Son dönemde doğrudan 200, restoranlar üzerinden ise 500 olmak üzere, 700 yeni çalışan istihdamı sağlayan şirket, 2017 yılında yeni restoranlarında 500 kişiye daha iş imkanı sağlıyor olacak. TÜRK DÖNERİ'NİN DÜNYA'DAKİ SÖZCÜSÜ Bereket Döner Ceo'su Muhammet Nezif Emek "Son üç yılda yüzde 200 büyüyerek restoranlar hariç 170 olan çalışan sayımızı 375'e çıkardık. Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu misyonumuzla durmadan üreterek, ekonomimize ve istihdam'a katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

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