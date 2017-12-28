Beton üretimi yüzde 66 arttı

Türkiye'de son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona çıktı. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çifti buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2010'da 499.4 milyar lira olan üretim 6 yılda yüzde 134 artarak 1.2 trilyon liraya ulaştı.

Satışlar ise 439 milyar liradan yüzde 138'lik tırmanış ile 1 trilyon 45 milyar liraya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, en dikkat çeken yükseliş ise son yıllarda inşaattaki canlanmaya paralel hazır beton üretiminde görüldü.

Son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona ulaştı.

2016 YILINDA 1 MİLYON 367 BİN 725 ADET OTOMOBİL ÜRETİLDİ

Üretimde en büyük yükselişlerden biri de ayakkabıda gerçekleşti. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çift rakamını buldu.

Başta Avrupa olmak üzere ihraç edilen otomobiller yurtiçinde üretimi kamçıladı ve Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretildi.

Bu rakam 6 yıl öncesine göre yüzde 54'lük bir büyümeye işaret ediyor. 2016'da ayrıca 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 405 bin 132 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Şeker üretiminin ise 6 yıl öncesine göre yüzde 1 düşerek 2.4 milyon tona inmesi dikkat çekti.