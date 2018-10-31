Beyaz eşya % 16 daraldı

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya satışlarındaki daralma Eylül ayında yüzde 37’ye çıkarken; ilk dokuz ay itibarıyla da yüzde 16’yı geçti.

TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketimdeki daralmanın piyasaya yeni yansımaya başladığını; bu nedenle iç pazardaki küçülmenin 2019’da yüzde 15-20’ye ulaşabileceğini söylemişti. Öte yandan, Türkiye beyaz eşya pazarında yaşanan daralmanın 2019’da artarak devam etmesi beklenirken; ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation WHR.N, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı aldı. Whirlpool Corporation’dan Reuters’a yapılan açıklamada, şirketin “mevcut ticari faaliyeti üzerine yeniden odaklanmak ve doğru ölçekte tekrar konumlandırmak üzere” Türkiye yerel satış operasyonundan çıkma kararı aldığı belirtildi.

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