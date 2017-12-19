Beyaz eşyada iç talep azaldı

Beyaz eşya iç satışları kasım ayında yüzde 16 gerilerken, eylülde sona eren ÖTV indiriminin ardından ikinci ayda da düşüş kaydetmiş oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, beyaz eşya iç satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalışla 555 bin 546 adete geriledi. Ocak-kasım dönemi iç satışlar ise yüzde 17 artışla 8.08 milyon adet oldu.

Talep düşüşü üretim rakamlarına da yansırken, kasım ayında beyaz eşya üretimi yüzde 5 gerileyerek 2.39 milyon adet oldu. Üretim ocak-kasımda ise yüzde 9 artışla 26.48 milyona ulaştı.

Söz konusu ayda beyaz eşya ihracatı yüzde 2 artışla 1.96 milyon adet, ocak-kasım döneminde ise yüzde 6 artışla 18.91 milyon adet oldu.

Satışlar ÖTV indirimiyle artmıştı

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, şubatta önce üç ay için sıfırlanmış, vergi indirimi daha sonra eylül sonuna kadar uzatılmıştı. Satışlar, teşvikin son ayı olan eylülde yüzde 21, ocak-eylül döneminde ise yüzde 23 artmıştı.

ÖTV desteğinin canlandırdığı taleple ilk üç çeyrekte güçlü yükseliş kaydeden iç satışlar, teşvikin sona ermesiyle birlikte ekim ayında yüzde 5 gerilemişti.