"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Beyaz eşyada ÖTV, konutta KDV düzenlemesi

03 Şubat 2017, Cuma 09:28
Bakanlar Kurulu kararıyla bazı eşyalarda ÖTV, konutta ise KDV düzenlemesi yapıldı.

Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı.

GEMİLERDE, YATLARDA ÖTV KALKTI

Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

MOBİLYALARDA ÖTV YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ YAPILDI

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.

Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

Okunma Sayısı: 424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • numan

    03.02.2017 11:10:28

    niçin 30 nisan ? Haa referandum geliyor ondan

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gerçekçi olalım, 2017 yılına kötü başladık

Enflasyon rakamları açıklandı

Kanada'da yine cami saldırısı

81 ilde eş zamanlı operasyon

Beyaz eşyada ÖTV, konutta KDV düzenlemesi

Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Trump’a en güzel cevap

Günün Osmanlıca Vecizesi

Trump'tan İran'a 'askeri müdahale' açıklaması

Yıldırım: Adalet içerisinde muamele yapacağız.

'İmam günde beş defa namaz kıldıran memur değildir'

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Gül: Trump'ın vize kararı ucuz bir şov

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' eleştirisi!

"Ezan''a yasak, ''Şofar''a onay!

''Merkel'e konuyu açacak mısınız?"

Amerika halkından en anlamlı destek...

Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle!

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
Zekeriyya KOCA

Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
Cevher İLHAN

Yargıya vesâyet
Genel

Trump’a en güzel cevap
M. Latif SALİHOĞLU

Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
Faruk ÇAKIR

Dünyayı ateşe atan adam
Süleyman KÖSMENE

Sabrı güçleştiren cerbezeler
Risale-i Nur'dan

Hürriyet ve meşrûtiyeti takdir etmeyenler kimlerdir?
Genel

81 ilde eş zamanlı operasyon
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.