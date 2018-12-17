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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beyaz eşyada satışlar düştü

17 Aralık 2018, Pazartesi 17:58
ÖTV’nin 1 Kasım’da sıfırlanmasına karşın beyaz eşyada iç satışlar kasım ayında yüzde 18 düştü.

Beyaz eşya iç satışlarındaki sert gerileme kasım ayında da devam ederken, satışlar yüzde 18 düşüşle 427 bin 742 adet olarak gerçekleşti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocak-kasım döneminde ise yüzde 17 düşüşle 5.8 milyon adet oldu. Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim’de sektörde uygulanan ÖTV oranının sıfıra indirildiğini açıklamıştı. Beyaz eşya ihracatı ise kasım ayında yüzde 9 artışla 1.84 milyon adet, ocak-kasımda ise yüzde 6 artışla 17.68 milyon adet oldu.Sektör üretimi kasımda yüzde 4 artışla 2.24 milyon, ocak-kasımda ise yüzde 1 düşüşle 23.46 milyon adet olarak gerçekleşti.

Etiketler: beyaz eşya, ötv
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