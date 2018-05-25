Beyaz ette kriz

Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 75’inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki üreticiler, bakanlığın çıkardığı yönetmeliği imzalamayarak üretim yapmama kararı aldı.

Söz konusu 5 ilde kanatlı hayvan eti üreticileri, entegre üretim tesislerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 27 Ekim 2017’de çıkardığı yönetmelikteki sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle üretim yapmama kararı aldı.

Yaklaşık 10 gün önce alınan kararla tavuk üretimi yüzde 80 azaldı. Entegre tesislerde ortalama 20 günlük tavuk kaldığı ve 20 günün sonrasında da beyaz et fiyatının iki katına çıkabileceği belirtildi.

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, “Türkiye’de toplamda 14 bin üretici var. 35 yıldır olan sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı, bizler de buna uygun olarak çalışmak istiyoruz ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyorlar” dedi.

Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray da üretimin devam ettiğini ancak yüzde 80 oranında durduğunu vurgulayarak “Yaklaşık 20 gün sonra fiyatlar artmaya başlayacaktır” dedi.