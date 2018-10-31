Bilin Group da konkordato ilân etti

Havayolu taşımacılığı ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bilin Group üç şirketi için konkordato ilan etti.

Mahkemenin 17 Ekim 2018 tarihli kararına göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Bilin Group bünyesinde Bilin Global Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, Bilin Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi, Büyük Doğu Dış Ticaret Danışmanlık AŞ ve Cemil Saruhan Sarman konkordato talep etti. Bilin Grubu’nun temeli 1948’de merhum Muhasin Sarman tarafından atılmıştı. İstanbul 3. Havalimanı’nda kargo ve yer hizmeti verecek, Bilin’in de içinde bulunduğu, 6 şirketle işletmecisi İGA arasında 250 milyon euroluk anlaşma imzalamıştı. İGA İşletme CEOsu Hüseyin Çelik, “Toplam 1,4 milyon metrekarelik kargo şehrimizin 150 bin metrekarelik kısmını 6 kargo ve yer hizmeti şirketimize 250 milyon euroluk bir anlaşmayla tahsis ettik. Bu şirketlerimiz kendi yatırımlarını da eklediğinde bu rakam 1 milyar üzerinde bir yatırıma dönüşmüş olacak” dedi.

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