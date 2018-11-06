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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Bir açılışa 11 kapanış

06 Kasım 2018, Salı 18:55
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“2018’in 10 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0.82 arttı. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre kapanan iş yeri sayısı yüzde 11,13 arttı” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkârlara ait 1 milyon 878 bin 81 iş yeri olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın 10 ayında 194 bin 2 esnaf ve sanatkâr işletmesi açılırken, 87 bin 258 esnaf ve sanatkâr işletmesi kapandı. Diğer taraftan 29 bin 596 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları yayınlanmadı” dedi. 2018’in 10 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre iş yeri açılış ve kapanışlarının arttığını vurgulayan Palandöken, “Geçen yılın 10 aylık döneminde 192 bin 423 iş yeri açılırken bu yıl aynı dönemde iş yeri açılışları bin 579 artış gösterdi. 2018’in 10 aylık döneminde 2017’nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0.82 arttı. İş yeri kapanışları ise geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre 8 bin 738 artış gösterdi. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre kapanan iş yeri sayısı yüzde 11,13 arttı. Yılın 10 aylık döneminde iş yeri açılışları da kapanışları da arttı” şeklinde konuştu.

Açılış ve kapanış büyük şehirlerde

Yılbaşından bu yana iş yeri açılış ve kapanışlarının en çok büyük şehirlerde gerçekleştiğine işaret eden Palandöken, “2018’in 10 aylık döneminde en fazla iş yeri açılış ve kapanışlarının gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Yılın ilk 10 ayında İstanbul’da 20 bin 16 iş yeri açıldı, 7 bin 215 iş yeri kapandı. İzmir’de 11 bin 609 iş yeri açıldı, 5 bin 554 iş yeri kapandı. Ankara’da 10 bin 277 iş yeri açıldı, 4 bin 598 iş yeri kapandı. Antalya’da 9 bin 736 iş yeri açıldı, 4 bin 265 iş yeri kapandı. Bursa’da ise 7 bin 691 iş yeri açıldı, 3 bin 567 iş yeri kapandı” diye konuştu. Bu yılın Ocak ayından Ekim sonuna kadar açılışı yapılan meslekler hakkında bilgi veren Palandöken, “10 ayda en fazla açılışı yapılan ilk 6 meslek, 19 bin 54 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 17 bin 62  ile lokantacılık faaliyetleri, 11 bin 133 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 8 bin 381 ile servis aracı işletmeciliği, 7 bin 713 ile şehirlerarası yük taşımacılığı ve 7 bin 250 ile pazarcılık faaliyetleri en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti” diye söyledi.

Ahmet Terzi - Ankara 

Etiketler: tesk, palandöken, esnaf, iflas
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