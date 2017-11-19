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19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bir ay boyunca 3 milyar dolar satacak

19 Kasım 2017, Pazar 11:04
Merkez Bankası, kurdaki baskıyı azaltmak amacıyla yıl sonuna kadar 3 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yapacak.

Kurda son dönemde yaşanan yükselişin ardından, Merkez Bankası harekete geçiyor. Banka hafta sonu olmasına rağmen, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla hazırladığı yeni ürünü, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verildiğini dün duyurdu. 

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci geçtiğimiz günlerde bu ürün üzerinde çalışıldığını açıklamış, ancak tarih ve tutar belirtmemişti. 

KURDAKİ BASKIYI AZALTACAK

Bankadan dün yapılan açıklamada ihalelere ilişkin takvim de yayınlanırken, toplam 350 milyon dolar tutarındaki ilk ihale yarın yapılacak. Açıklamada, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olmasının planlandığı belirtilerek, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin ise kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Merkez Bankası’nın bir ay boyunca yapacağı ihalelerle piyasaya önemli miktarda döviz vereceğini ve kurdaki baskıyı kıracağını belirten bankacılar, doların son dönemde küresel anlamda değerlendiğine dikkat çekerek, bu hamlenin kurda bir rahatlama ve gevşeme yaratmasını öngörüyor.

Öte yandan Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecek. İhalelerde vade ise bir, üç ve altı ay olarak gerçekleştirilecek ve ihale tarihlerine ilişkin takvim kamuoyuna düzenli olarak duyurulacak. 

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, “Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20’si ile sınırlı olacaktır” bilgisine yer verildi.

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