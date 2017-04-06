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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bir baklavacı daha TMSF'ye geçti

06 Nisan 2017, Perşembe 18:06
Baklava sektörünün önemli oyuncularından birinin daha, Gülen soruşturması kapsamında TMSF’ye devredildiği anlaşıldı. Baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun bazı şubelerini devralan ve ‘Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteren şirketlerin denetimi TMSF’ye geçti. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Kâğıthane Kaymakamı oldu.

Hürriyet'in haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar sonrası 850’ye yakın şirketin denetimi TMSF’ye geçmişti. Gülen Örgütü’ne mali destek sağladıkları iddiası ile yürütülen soruşturmalar kapsamında, Faruk Güllü tutuklanırken, Baklavacı Faruk Güllüoğlu TMSF denetimine geçmişti. Seyidoğlu Baklavaları’nın sahipleri ise tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz iki hafta önce ise İstanbul Sulh Ceza Hakimliği birkaç şirketin daha TMSF denetimine geçmesi yönündeki talebi kabul etti. Hakimlik kararı ile Lezzet Mağazacılık ve Yiyecek San. Tic. A.Ş. ve Büyük Avrasya Lezzetli Tatlar Gıda San. Tic. Limited Şti. TMSF bünyesine geçti.

Anılan şirketler, ‘Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteriyor. Markanın en büyük şubesi ise daha önce Baklavacı Faruk Güllüoğlu markası ile hizmet veren Şirinevler’deki 5 katlı binada bulunuyor. Anılan markaya bağlı 7-8 şubenin daha olduğu anlaşıldı.

‘MAL KAÇIRMA’ OLARAK YORUMLANDI

Hakimlik kararında, söz konusu şubelerin, Faruk Güllü’den Hasan Gültekin’e geçişi ‘mal kaçırma’ girişimi olarak yorumlandı. Söz konusu devir işlemi, 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta önce gerçekleşmişti. Şirketin ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre de, Hasan Gültekin’den sonra da bu şirketler İlhami Şahin’e devredildi. Tüm bu devir işlemleri muvazalı işlem olarak görüldü.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Söz konusu şirketlerin TMSF’ye geçişi sonrası yeni yönetim belirlendi. Kağıthane Kaymakamı Hasan Güç yönetim kurulu başkanı olurken, Doğan Alantar, Abdullah Ercan, İsmail Güler, M. Alperen Gökhan ve Habil Yazıcı şirketin yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    06.04.2017 20:56:33

    Baklavacı,pastacı,börekçi darbeci.Ancaaak NE İSTEDİLERSE VERDİM diyen ve HER İSTEDİKLERİNİ YERİNE GETİRDİM diyen masum.Hadi be başka pazara gidin KOKMUŞ BALIK ve PİİSLİĞE BULAŞMIŞ LİBASLARINIZI KENDİNİZ GİYİN.

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