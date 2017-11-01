Bir zam da otogaza geliyor

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda fiyat artışı bekleniyor.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

T24'te yer alan habere göre Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PUİS) internet sitesinde belirtilen bilgiye göre, "02 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği yoktur" denildi.

Benzinin litre fiyatına, dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle en son 31 Ekim itibariyle 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapılmıştı.

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Benzin ve motorine yine zam

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