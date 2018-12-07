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Birçok şirket ya batacak, ya da satılacak

07 Aralık 2018, Cuma 17:10
Türk–Amerikan Genç İşadamları Derneği Başkanvekili Avukat Murat Keçeciler, Türkiye’deki ekonomik gidişata dair “Yeni yıldan itibaren çok sayıda şirket el değiştirecek” yorumunu yaptı.

Türk–Amerikan Genç İşadamları Derneği Başkanvekili (Genç TABA-AMCham) Avukat Murat Keçeciler, Türkiye’deki ekonomik gidişata dair “Aşırı bir dış borçlanma var, çoğu da özel sektör üzerinde. Dış borcu ödemek için yeniden borçlanmak ya da yabancı ortak getirmeniz gerekecek. Yeni yıldan itibaren çok sayıda şirket el değiştirecek” yorumunu yaptı. Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Avukat Murat Keçeciler, “Varlıklar çok ucuzladı, yabancılar büyük bir iştahla Türkiye pazarına girmek için araştırma yapıyorlar. Mesele, gelen yabancı sermayenin niteliği. Çok aşırı kar seven risk seven bir mentaliteyle mi geliyor, yoksa gerçekten toplumsal refahın arttırılması, şeffaflık gibi değerlerle mi geliyorlar? Çok keskin ayrım yapmak mümkün değil ama gelenin çoğunluğu ‘riski fazla getirisi fazla’ diye geliyor” dedi.

‘İki motoru patlak uçak gibiyiz’

Konkordato furyasının bütün hızıyla devam ettiğine de dikkat çeken Keçeciler, hükümetin kısıtlayıcı bazı tedbirleri yılsonundan önce devreye gireceğini söyledi. “Türkiye iki motoru patlamış, dört motorlu bir uçak gibi uçuşa devam ediyor. YEP ile beraber, hükümet bu uçağı indirip tamir etmek yerine, ‘irtifasını azaltalım, alçaktan uçalım, hızını azaltalım, iki motorla gidebildiğimiz kadar gidelim’ diye bir karar aldı. Bunda Mart’taki seçimlerin de etkisi vardır. Ama sadece sizin motorlarınız patlak değil, hava şartları da kötüleşiyor. Dünya ekonomisi de 2019’de global bir krize doğru gidiyor. Trump’un başlattığı, ticaret savaşları hızlı bir şekilde devam edecek gibi. Bir de mevcut ittifaklar mekanizması da bozuluyor” dedi.

Strateji üretmiyoruz

Zafer Küçükşabanoğlu ile birlikte hazırladıkları Gençlik ve Siyaset Araştırmasından da bahseden Avukat Murat Keçeciler, “Moda konulara takılıyor, strateji üretmiyoruz. Her yerde kodlama öğretiyoruz, ama kim öğretecek? Eğitimci kadromuz var mı? Bu kadar kodlamacıya dünyada ihtiyaç var mı? Biz bunu yapınca bir anda Silikon Vadisi olmayacağız, çünkü yapay zekâ sayesinde artık bilgisayarların kodlarını da robotlar yazıyor. Gençler neyin peşinde diye araştırdık. Özgüvenleri çok yüksek ama kendilerini ifade edemiyorlar, kafaları karışık, marka ve kurum sadakatleri çok az” diye konuştu.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, ticaret, şirket, konkordato
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