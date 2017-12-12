Bitcoin'de vadeli işlemler başladı

Sanal para birimi Bitcoin'de merakla beklenen vadeli işlemler başladı.

Chicago'da 15 bin dolar baz alınarak başlayan işlemlerde sert dalgalanmalar yaşandı.

Borsanın sitesinde yoğun ziyaretçi akından dolayı kesintiler yaşandı.

Uzmanlar son bir yılda değerini 17 kat arttıran sanal para biriminin geleceğinin tartışmalı olduğu görüşünde: "Ben hayali bir şeyle uğraştığımızı düşünüyorum. Onun arkasındaki teknolojinin harika olmasına rağmen bitcoin asla bir ödeme aracı olmayacak. Dolayısıyla, spekülatif bir karaktere sahip her yatırımcı, bitcoin ile ticaret yapmakta özgür ancak yeni piyasanın çökme ihtimali olduğunu unutmamak gerekir. Bunu er ya da geç bitcoin ile göreceğiz."

Piyasadaki toplam Bitcoin miktarının yarısına yakını 1000 kişinin hesabında bulunuyor. Bu kısmın satılması haline balonun patlayabileceği yorumları yapılıyor: "Gerçek şu ki onun arkasındaki veri tabanı teknolojisi burada duracak. Eğer karşılaştırma yapacak olursam dotcom balonu gibi. Bu balon patladığında bile internet burada kaldı. Facebook ve Google var. Yani onun arkasındaki teknoloji burada duracak."

Analistler, Bitcoin'in gerçek bir varlık olup olmadığı konusunda anlaşamasalar da sanal para birimindeki yükseliş Ekim ayından bu yana yüzde 65'i geçti.