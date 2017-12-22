Bitcoin resmen çakıldı!

Bitcoin'in 18 Aralık'taki zirvesinden yüzde 37 civarında gerilemesiyle birlikte kripto paraya dayalı hisseler piyasalar açılmadan önceki işlemlerde sert düşüşler sergiliyor.

On Track Innovations, Riot Blockchain, Digital Power ve ismi değişen Long Blockchain gibi kripto paraya dayalı hisseler, Cuma günü piyasaların açılmasından önceki işlemlerde yüzde 21 kadar düştü. Bitcoin, düşüşünün dördüncü gününe girdi. Bitcoin, 18 Aralık'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 37 civarında geriledi ve 11 bin 880 dolarlara kadar indi. Haftabaşında 19 bin 532 dolar ile rekor seviyelerinde seyreden bitcoin yaklaşık 8 bin 500 dolar düşüşle rekor seviyelerinden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 450 seviyesinde seyrediyor.

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