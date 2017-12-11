Bitcoin, vergi kanununa aykırılık oluşturuyor

Kolejli İş Adamları Derneği (KİD) Başkanı M. Hakan Çınar, son 5 yılda popüler hale gelen sanal para birimi hakkında açıklamalarda bulundu. Çınar “Bitcoin’in sanal bir para birimi olma niteliği de ilgili vergi kanunları açısından da pek çok aykırılık oluşturabilecek niteliktedir.” dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kolejli İşadamları Derneği (KİD) Başkanı Hakan Çınar, Bitcoin ile alakalı görüşlerini paylaştı. Bitcoin’e dair hukuki değerlendirmelerde bulunan Çınar; şunları söyledi: “ Bilindiği üzere, dünyanın herhangi bir yerinden, istenilen her an Bitcoin göndermek mümkün olup, Bitcoin satın alınması sürecinde hiçbir kişisel veri paylaşımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durum Bitcoin’in geçerli olduğu ülkede kontrol altına alınmasını zorlaştırmaktadır. Zira, Bitcoin’in bahsi geçen nitelikleri, ilgili denetim mekanizmalarının 7/24 inceleme halinde olmasını gerektirdiğinden, denetim bedeli son derece yüksek hale gelmekte bu durum da Bitcoin’in denetlenmesini oldukça zor bir hale getirmektedir.”

“Bitcoin’de yapılan işlem geri alınamamaktadır”

“Diğer yandan, bitcoinin en önemli hukuki sakıncalarından biri de yapılan işlemin geri alınamayan niteliğidir.” İfadelerini kullanan Çınar; sözlerini şöyle sürdürdü “ Diğer bir ifadeyle, Bitcoin kullanıldıktan sonra ilgili işlemin iptali/değişimini talep etme imkanı bulunmamaktadır zira bu durumda başvurulabilecek bir kurum bulunmamaktadır. Bitcoin üretimi herhangi bir kuruma ya da kişiye bağlı olmayıp, herhangi bir kişiye veya kuruma da bağımlı hale getirilemez. Bitcoin, açık kaynak kodla yazılmıştır ve herkese açıktır. Bu kapsamda sistemin sahibi onu kullanan herkestir ve bahsi geçen durum 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu aykırılıkların yanı sıra, Bitcoin’in sanal bir para birimi olma niteliği de ilgili vergi kanunları açısından da pek çok aykırılık oluşturabilecek niteliktedir.’