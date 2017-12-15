Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanları uyardı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun.

Bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından 'dijital altın' olarak adlandırılıyor. Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan 'blockchain' (blok zinciri) teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Newsnight programına konuşan FSA Genel Müdürü Andrew Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlerin bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

'BİTCOİN SATIN ALMAK KUMAR OYNAMAYA BENZİYOR'

Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini ve aynı riske sahip olduğunu savunan Bailey, şunları söyledi:

"Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadesini kullanmıştı.

merikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen yine hafta içi düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bitcoin'in hayli 'spekülatif' olduğunu belirtmişti.