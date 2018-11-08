‘Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek’

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul’da boğaz köprülerinin çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirileceğini ileri sürdü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün çift taraflı ücrete tabi olduğunu belirten Kahveci, Avrasya Tüneli’nin de aynı şekilde çift taraflı ücretli olduğunu hatırlatarak yazısında, “İstanbul’da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecektir. YSS Köprüsü çift taraflı ücrete tabi. Avrasya Tüneli aynı şekilde çift taraflı ücrete tabi. Zaten bu iki köprü+tünel geçişi ve Osmangazi Köprüsüne Hazinden yapılan garanti ödemeleri nedeniyle Demirel ve Özal’ın yaptırdığı köprülere de fahiş zam yapıldı. Son iki yılda Demirel’in ve Özal’ın devletin kaynakları ile ucuza yaptırdığı köprülerin geçiş fiyatı 3.40 TL’den 8.75 TL’ye artırıldı. Sadece iki yılda nerede ise hiçbir gideri olmayan bu iki köprüye neden yüzde 157 zam yapılır? ‘’ifadelerine yer verdi.