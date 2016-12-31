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Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

31 Aralık 2016, Cumartesi 15:34
Otoyol ve boğaz köprüsü geçiş ücretlerine ciddi miktarda zam geldi. Otoyol geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş ücreti yüzde 48 artırıldı. Yeni tarife 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçişlere ise yüzde 48 oranında arttırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda otoyollar ve köprüücretlerinde yapılan düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklama şöyle:  

"Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişime kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetleri diğer karayolu ulaşım sistemlerine göre daha yüksektir. Boğaz köprülerine büyük bakım onarımın yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bakım-işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017’deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016’dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ücretleri ortalama yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır. Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada Boğaz köprülerinde araç sınıfına göre geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinden ayrıntılı bir şekilde yer aldığı da belirtildi. 

DHA

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  • CESUR ADAM

    31.12.2016 15:49:40

    BOĞAZİÇİ VE FATİH KÖPRÜ ücretlerinin arttırılmasındaki oran fahiştir.Y.SELİM ile O.GAZİ köprülerindeki fahiş fiyatı indirmeleri doğru olmakla beraber bu öncekilerin artışı aradaki makası azaltmaktır.

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