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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Booking.com: Karara itiraz edeceğiz

04 Nisan 2017, Salı 23:36
Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik verilen mahkeme kararına ilişkin açıklama yapan şirket, Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Booking.com ise İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen ara karara itiraz edeceklerini, Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin yasalara uygun olduğunu belirtti. Şirket ayrıca Türk müşterilerin yakın zamanda tüm servisleri tekrar kullanmaya başlayacağını da vurguladı.

‘TÜRKİYE'DEKİ YASALARA UYGUN HAREKET EDİYORUZ’

Mahkeme kararı sonrası şirketin Avrupa'daki operasyonlarını yöneten Hollanda merkez ofisi durumu Dünya'dan Emre Eser'e değerlendirdi. Şirket adına açıklama yapan yetkililer öncelikle verilen karara katılmadıklarını ve Türkiye'deki yasalara her zaman uyduklarını ifade etti.

Şu anki durumda Türk kullanıcılar için siteyi tamamen kapatmalarının gerekmediğini belirten yetkililer, bir Türk müşterinin yurt dışı seyahati için siteyi kullanabileceği gibi Avrupalı bir turistin Türkiye'ye gelmek için de siteyi kullanabileceğinin altını çizdi.

‘TÜRK MÜŞTERİLERİMİZ YAKIN ZAMANDA TÜM SERVİSLERİMİZİN KEYFİNİ TEKRAR YAŞAMAYA BAŞLAYACAK'

Booking.com medya departmanı tarafından Dünya'ya yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Biz Türkiye'de verilen karara katılmıyoruz. Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz Türkiye'nin yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji geliştiricisi olarak Türk müşterilerin tüm dünyada açık ve şeffaf şekilde konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. Bu sürecin bizim açımızdan olumlu sonuçlanacağına güçlü bir biçimde inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın zamanda tüm servislerimizin keyfini tekrar yaşamaya başlayacak."

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