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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde

17 Ocak 2017, Salı 22:51
​Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

Ağbal, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık."

Ödemeler 4 taksit olacak

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda "torba tasarı"nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, şöyle konuştu:

"Kasım ayında vergi, aralık ayında SGK primini ödeyen vatandaşlarımız için ocak, şubat, mart ve nisan aylarına tekabül eden vergi veya SGK prim ödemelerinin hepsini mayıs ve haziran aylarına erteliyoruz. Bu erteleme, ertelediğimiz aylardaki ödemelerin topluca mayıs veya haziran ayında yapılacağı anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız önümüzdeki 4 ay ödemeleri gereken yeniden yapılandırma taksitlerini mayıs ve haziran itibariyle ileriye dönük 4 ay süreyle ödeme imkanına kavuştular."

Ocak ile mayıs ayı arasındaki dönemde erteledikleri taksit ödemelerinden faiz alınması söz konusu olmadığını ifade eden Ağbal, "Taksitlerini ödemeyen vatandaşlarımız mayıs veya Haziran ayında vergi ve SGK primlerini peşin ödemeyi tercih ederlerse bu vatandaşlarımızın peşin ödeme indirimlerini de koruyoruz. Daha önce peşin ödeme tercihinde bulunan vatandaşlarımız isterlerse taksitli ödeme seçeneğine de geçebilecekler." sözlerine yer verdi.

AA

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