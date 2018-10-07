Borca dayalı büyümede sıkıntı yaşanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Dövize para yatırmak uygun değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak, ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum” dedi.

T24’te yer alan habere göre Kaan, Türkiye’de borca dayalı büyümeden ve döviz açığından dolayı bir sıkıntı yaşandığını, bunun da önümüzdeki süreçte düzeleceğini söyledi. Kaan, “Şu anda direnç de gösteremiyor. Ciddi şekilde aşağı düştü ve tekrar düşmeye devam edecektir. Burada söylemek istiyorum. Millî egemenlik ruhuyla hareket etsinler. Şu anda dövizi bir emtia olarak görüyorlar. Dövize para yatırmak uygun değil. Ülkemiz için faydalı değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. MÜSİAD da aynı şeyi söyledi Borca dayalı büyüme krizi derinleştirdi

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