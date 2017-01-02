Borcu olanlar dikkat: SGK, ödeme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 9 Ocak'a kadar uzattı.
Kurum, normal şartlarda bugün bitmesi gereken ödeme süresinin, teknik sebeplerden dolayı uzatıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin ödemeler 02/01/2017 Pazartesi günü (bugün), mesai bitimiyle son buldu. Ancak Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.
"TAHSİLAT İŞLEMLERİ 9 OCAK MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR"
Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır".