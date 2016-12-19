Borsa günü düşüşle tamamladı

​Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 düşüşle 77.157,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 431,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile metal ana oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam saat 21.30'daki konuşması öncesinde 77.937 - 77.158 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin önemli direnç konumunda olan 77.700 seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kapanış gerçekleştiremediğini aktaran analistler, 76.000 seviyesinin ise destek konuma geldiğini kaydetti.