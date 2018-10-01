BOTAŞ'tan doğalgaza yeni zam

Reuters'ın duyurduğu habere göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi.

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti. BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı. Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

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