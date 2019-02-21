Brüt borç stoku 1.1 trilyon lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku Ocak ayı sonunda 1 trilyon 98 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 586,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 511,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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Hazine alacakları 18.5 milyar lira

Hazİne alacakları, Ocak ayı itibarıyla 18.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18.5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11.7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 52.9 milyon lira tahsil edildi