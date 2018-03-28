Bu da askıda bilet

Biletix, bir gelenek olan “askıda ekmek” uygulamasından ilham alınarak kurgulanan ‘’Askıda Ne Var’’ ile bir araya gelerek üniversite öğrencilerine destek veriyor.

Biletix, 2012 yılında kurulan ve üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, kitap, yurtdışı staj gibi birçok ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan ’’Askıda Ne Var’’ile bir araya gelerek üniversite öğrencilerine destek veriyor. Üniversiteli gençlerin konser, tiyatro, kurs, workshop ve spor gibi birçok sayıda faaliyete katılarak kendilerini geliştirebilme fırsatını sunan proje 7’den 70’e herkesi bu paylaşımın bir parçası olmaya çağırıyor. Projeye destek vermek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise Biletix’ten bilet alırken işlem sırasında fazladan bir bilet alarak askıya bırakmak. Askıya bırakılan biletler üniversite öğrencileri ile buluşuyor. Üniversiteli gençlerin aktiviteleredaha çok katılmalarına destek verecek işbirliği binlerce öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen herkes askıya bir bilet bırakarak bu gönüllü hareketin bir parçası olabiliyor. İstanbul - Musa Aydın

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