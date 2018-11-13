Bu faizlerle ne yatırımı?

İSO Başkanı Bahçıvan, “Bu faiz oranları ile Türkiye’nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bahçıvan, ekonomideki gelişmelere ilişkin, “Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var” değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şöyle konuştu:

“Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar.”

Faiz oranlarını değerlendiren Bahçıvan, “Bu faiz oranları ile Türkiye’nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil” dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan açıklamasının devamında,”Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek.” ifadelerine yer verdi.

Talepler daha sıkı kontrol ediliyor

Konkordatonun suistimal edildiği söylemleri hakkında konuşan İSO Başkanı, “Çok haksız diyemeyeceğim bu şekilde söyleyenlere. Konkordato dünya alacak sisteminde yer etmiş bir uygulama. Doğru uygulanırsa belli bir nefes almak isteyen firmalar için bir fırsat ama bunu aşırı derecede suistimal edersek ifrat ile tefrit arasında bir karışma oluyor. Bunun spekülasyona dönüşmesi bile yanlış. Son zamanlardaki konkordato taleplerinin daha sıkı kontrol edildiğini memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu.