Bu gidiş devam ederse ne bütçe kalır ne de mali disiplin

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, çıkarılan vergi aflarının bütçeye yeni yükler getirceğine dikkat çekti.

Sağlam, Hürriyet'te yayınlanan bugünkü yazısıda "Bu gidiş devam ederse; ne bütçe kalır ne SGK açığı, ne de mali disiplin. Buna bağlı kur da zıplar, enflasyon da, faiz de..." dedi.

Erdal Sağlam'ın yazısının bir bölümü şöyle:

Bir süredir bu kararların faturasının büyük olacağını, borçlanmanın artacağını, bunun faizleri artıracağını söylüyoruz. Merkez Bankası’nın fiili faizleri artırdığını biliyoruz, şimdi bankaların mevduat faizleri de hızla artmaya başladı.

Eski Hazine yöneticisi Hakan Özyıldız, son 6 ayda alınan kararların mali etkisini bloğundaki yazısında analiz etmiş. 2017 Mart sonunda, son 4 aylık faiz dışı harcamalar 216 milyar TL’ye ulaşmış, özelleştirme gelirleri hariç faiz dışı dengesi, geçen yılın yaklaşık dört katına ulaşmış. Buna bağlı olarak Hazine’nin nakit dengesi de bozulmuş. Geçen yılın toplamında 38 milyar lirayı geçen açık, 2016 Ekim ayından sonraki 6 ayda geçen yılın toplamını geçmiş, 40 milyar TL’ye yaklaşmış.

Bu kadar yüksek açık doğal olarak borçlanmayı zıplatmış. Bu 6 aylık dönemde borç geri ödemesinin üstünde 29 milyar TL net borçlanma yapılmış. Hazine bu dönemde 17.7 milyar TL’lik dış borçlanma yapmış, geri ödemeyi düştüğünüzde net dış borçlanma 8.8 milyar TL. Yanı sıra 20 milyar TL net iç borçlanma yapılmış, bunlara ek TMSF’den 584 milyon TL ile, garantili borç geri ödemelerinden 1.1 milyar lira da Hazine kasasına girmiş.

Bu gidiş devam ederse; ne bütçe kalır ne SGK açığı, ne de mali disiplin. Buna bağlı kur da zıplar, enflasyon da, faiz de...