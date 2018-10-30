CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunlarının çözümünü istemeyenlerin gerçeği çarptırarak kamuoyunu yanılttıklarını belirterek, Emeklilikte Yaşa Takılanların sanki hak etmedikleri bir talepleri varmış gibi izlenim oluşturulduğunu ifade etti.

Gürer yaptığı açıkmalamada, “Bir kişi çalıştığı iş yerinde 25 yıl boyunca prim ödemiş, her ay devlete ‘ben emekli olduğumda maaş olarak bana yapacağın ödeme için çalıştığım yıllar boyunca benden prim kes’ demiş, devlet maaşından her ay düzenli o primi kesmiş, gün ve prim süresi dolunca bu kez geriye dönük işletilen bir yasa ile hakkını isteyen kişiye iktidar ‘yok sen bu kadar prim ve emek vermişin, ama ben 65 yaşına gelmeden senin bana verdiğin primin geriye dönüşünü yapmam’ diyor. Bu hakkaniyet mi?” diye sordu. Recep Gören - Ankara

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