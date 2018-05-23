Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, kurlarda art arda gelen tarihÎ rekor düzeylere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artık bu iş Merkez Bankası’nı aştı.’’ dedi.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, kurlarda art arda gelen tarihi rekor düzeylere ilişkin yaptığı değerlendirmede gerekli önlemler alınmadığı için bu noktaya gelindiğini ve çok geç kalındığını belirterek, “Gerekli önlemler alınmadığı için bu noktaya gelindi. Aslında çok geç kalındı zaten. Gerektiğinde faiz artırımı gelmedi, piyasada faizler çoktan arttı; dönüp dolaşık reel sektörü vurabilir bu durum. Bu iş Merkez Bankası’nı aştı. Çünkü reel sektörün çok büyük bir açık pozisyonu var. Bu noktadan sonra artık ekonomi yönetiminin de neden bu noktaya gelindiği ve neden önlem alınmadığını açıklaması gerekiyor. Piyasalar zaten iki haftadır Merkez Bankası’ndan atması gereken adımı bekliyor; fakat artık iş işten geçti. Merkez Bankası’nın en azından piyasanın ateşini bir nebze almak için 200-250 baz puan faiz artırımı yapması gerekir.’’ diye konuştu.

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