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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak

02 Ekim 2018, Salı
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ÜÇ AYDA 3. ZAM GELDİ.

Zamlar otomatiğe bağlandı...

Evlerde 3. yüzde 9 zam

Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam gelirken, elektrik fiyat tarifeleri konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15, ticarethanelerde yüzde 25 oranında arttı. 1 Ekim’den itibaren geçerli olan zamlar, geçen Ağustos ve Eylül’de yapılan zamların devamı niteliğinde.

Enflasyonu daha da azdırır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Enflasyonu düşürmek için alternatif aranırken özellikle elektrik ve doğalgaz gibi lokomotif ürünlere yapılan zamlar enflasyonu daha da yükseltecektir. Kurun düşmesine rağmen bu zamların izahı yok.”

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Faturalar cep yakacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son üç aydır yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarının rutine bağlandığını ve halkı zor durumda bıraktığını söyledi.

Son üç aydır yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarının rutine bağlandığını ve hallkı zor durumda bıraktığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugünden geçerli olmak üzere doğal gaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı. Elektriğe ise konutlarda yüzde 9, ticarethane ve sanayide yüzde 18 zam yapıldı. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında sadece doğal gaza konutta toplam yüzde 27, sanayide ise yüzde 46,5 oranında zam yapılmış oldu. Konutlarda elektiğe yüzde 9 zam yapılması düşündürücü. Döviz kurlarını bir önceki aya göre düşüş trendine geçtiği bir dönemde bu zamların mantıklı bir açıklaması olmalı” dedi. Temel girdilere yapılan zamların A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını artıdığını söyleyen Palandöken, “Özellikle elektrik ve doğal gaz gibi lokomotif ürünlere yapılan zamlar enflasyonun daha da yükselmesine sebep olur. Enflasyonu düşürmek için alternatif aranırken son yapılan elektrik ve doğal gaz zammı enflasyonu daha da yükseltecektir. Esnaf ve sanatkarımız için en önemli maliyet unsurlarının başında elektrik ve doğal gaz geliyor. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde lokomotif ürünlere yapılan zamlar, maliyetleri artırarak tüm kesimleri olumsuz etkiliyor. Bu zamlardan kaçınılarak geri alınması esnafı ve halkımızı rahatlatır enflasyonu düşürür” diye konuştu.

Bu zamlarla enflasyon tutulmaz

Döviz kurlarının önceki aylara göre daha düşük olmasına rağmen yapılan son zamların düşündürücü olduğunu ifade eden Palandöken, “Dolar kuru Eylül ayına göre Ekim ayına daha düşük başladı. Buna rağmen elektrik ve doğal gaz zamları devam ediyor. Eylül ayında yapılan son zamda dolar 6.51 seviyelerindeyken Ekim ayında 6.03’e kadar düştüğü bir zamanda bu zamların açıklanabilir bir tarafı yok. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha fazla yükselmemesi için yapılan zamların geri alınması ve mümkün olduğunca zamdan kaçınılması gerekir. Özellikle enerji gibi çok yoğun bir şekilde girdi olarak kullanılan lokomotif ürünlere zam yapılmamalı. Çünkü enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artırmaktadır. Bu da enflasyonu artırmakta halka hayat pahallığı olarak yansımaktadır. Yapılması gereken zamlardan oldukça kaçınıp enerji sektöründe mecbur kalmadıkça zam yapılmamalı.” diye konuştu. 

Ahmet Terzi - Ankara 

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Elektrik ve doğalgaza zam 

Elektrik fiyat tarifelerine 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın aktardığına göre, tarifede konutlarda yüzde 9, ticarethanelerde yüzde 25 ve sanayi tesislerinde yüzde 15 oranında fiyat artışı gerçekleşti. BOTAŞ da doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığını duyurmuştu. Öte yandan, Reuters’ın duyurduğu habere göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğalgaza dün itibariyle konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi. BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Etiketler: zam, fatura, enflasyon, elektrik, doğalgaz, palandöken
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