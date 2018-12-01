‘Bu rakamla masaya gelinmesin’

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, “Öğretmenin statüsünü yükselten, atama, terfi, alım gibi bütün süreçlerini içeren bir meslek kanununa ihtiyaç var” dedi.

Yalçın, asgari ücret konusunda da 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemesi çağrısında bulundu. Ali Yalçın, Türkiye’deki açlık ve yoksulluk sınırının belli olduğunu dile getirerek, kimsenin açlık sınırının altında çalıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Asgari ücret konusunu yürüten işçi konfederasyonunun 2 bin altında bir rakamla gelinmemesi yönünde çağrısı olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bu çağrıyı biz de önemsiyoruz. Alım gücünün düşmesine yönelik tablo ortada, asgari ücret konusunda 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli” dedi.

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