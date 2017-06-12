“Bu yıl yatırımlar zayıf kalabilir’’

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, siyasî belirsizliklerin politika belirsizliklerine dönüşmesi riskinin ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olduğunu belirterek bu yıl yatırımların küresel anlamda zayıf kalacağını söyledi.

Dünya Bankasının hazırladığı “Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2017: Kırılgan Bir İyileşme” raporu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen bir konferansla tanıtıldı. Toplantıya Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de katıldı. Bilecik, yaptığı açıklamalarda siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklerine dönüşmesi riskinin bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olduğunu ve iş dünyasının önünü görmesinin bu bir konjektürde kolay olmayacağını belirtti. Bilecik bu nedenle bu yıl yatırımların küresel anlamda zayıf kalacağını söyledi.

“Dünyada siyasi kırılmalar hâlâ devam ediyor”

Ekonomik beklentilerdeki iyileşmeye rağmen dünyada siyasi kırılmaların hala devam ettiğini belirten Bilecik, “Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İngiltere seçimlerinin gibi sürpriz sonuçları ve aniden ortaya çıkan Katar krizi küresel ekonomik dengeler kadar küresel siyasi dengelerin de ne kadar kırılgan olduğunun en güzel göstergesi olarak karşımıza çıktı” dedi. Bilecik, “Devasa küresel ticaret anlaşmalarının bir kenara atıldığını önümüzdeki dönemin yeni ticaret dengelerinin ne olacağını tam olarak bilinmediğinin altını çizerek “Siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklere dönüşmesi riskini bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olarak görüyoruz. İş dünyasının önünü görmesi böyle bir konjektürde kolay değil. Maalesef bu yıl yatırımların zayıf kalması şaşırtıcı olmayacaktır” şeklinde konuştu.