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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Buğday ithal ediyoruz

19 Eylül 2018, Çarşamba 17:47
Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO), buğday ithalatı için toplam 252 bin ton ağırlığında 42 ayrı ihale açtığı bildirildi.

TMO, yaklaşık 252.000 ton buğday alımı için bir dizi uluslar arası alım ihalesi açtı. TMO’dan yapılan açıklamada toplam 2.5 milyon tonluk hububat alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, TMO’dan yapılan açıklamada, “TMO satış fiyatları Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır. Ayrıca, kuruluşumuza gerektiğinde kullanılmak üzere tahsis edilen toplam 2.25 milyon tonluk hububat ithalat yetkisi kapsamında ilk etapta buğday ve arpa, akabinde ise diğer hububat ürünleri ithalat işlemlerini ifa etmek üzere işlemler başlatılmıştır. İhalelerimize iştirak etmek isteyen yerli ve yabancı firmaların Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Yurtiçi piyasaların regülasyonu amacıyla alınan bu tedbir, halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek ve diğer unlu mamuller ile hayvansal ürün piyasalarında fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır.’’ denildi.

Etiketler: tmo, buğday
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