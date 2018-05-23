"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bunları yaparsak Türk Lirası değer kazanacaktır

23 Mayıs 2018, Çarşamba 20:14
Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle döviz kurları yeni güne rekorla başladı.

Dolar 4.92, Euro ise 5.76'yı gördü. Kimin hangi amaçla kurları yükseltiğinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Piyasada kısmen manipülasyon var. Merkez Bankası müdahalesinin etkisi sınırlı olacaktır. Türkiye'nin yeni bir hikaye ortaya koyması lazım" dedi.

Yerli ve milli paradan önce yerli ve milli değerler oluşturmak gerektiğini vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ekonomist  Prof. Dr. Emre Alkin, yükselen döviz kurları üzerine DHA'nın sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'ndan açıklama

"TÜRKİYE'NİN DEĞERLERİNİ ÖNE ÇIKARIRSAK DÖVİZ KURU AŞAĞIYA İNECEKTİR"

Türkiye'nin kendine has güzellikleri, değerleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Sanatçısı, sporcusu, ressamı, bilim insanı gibi. Bunları öne çıkarırsak döviz kuru zaten aşağı inecektir. İnsanlar ülkede güzel bir şey olduğunu görür ve gelmek ister. Döviz kurunun düşmesini sağlayacak olan dışarıdan sermayenin girişidir. Çünkü bizde tasarruf azlığı var. Yabancının tasarrufunu kullanıyoruz. Yabancılar, ülkenin güzel bir hikayesi olursa gelir. O güzel hikayeyi yazmalıyız" diye konuştu.

DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEPLERİ NELER?

Türkiye'de hali hazırda döviz işlemlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, doların artmasındaki sebepleri şöyle sıraladı:

"Bazı adımlar atıldı örneğin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ı mevcut, diyor ki, 'Döviz işlemi suretiyle yurt dışına para gönderenlere yüzde 40 ceza vereceğiz'. Hangi işlem peki bu?, Tam olarak Hazine Müsteşarlığı'nın 32 sayılı kanunda yaptığı değişiklik kimse anlamadı ve panikledi. Doların yükselmesindeki sebeplerden biri bu. Karar aslında doğru ama vatandaş anlamadı.

İkincisi para politikasının patronunun kim olduğunu kimse anlamadı. Herkes Merkez Bankası'na (MB) bakıyor. Türkiye'de döviz kurunu istikrarlı bir patikaya sokmak hiç mümkün olmadı. 'Müdahale' acil bir iş için yapılır ve kalıcı olmaz."

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YOL HARİTASINA İHTİYACI VAR"

Katma değeri yüksek, marka, teknoloji ve inovasyona dayalı bir hikaye yazılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Alkin, "24 Haziran seçimleri bitsin, 25 Haziran sabahı Ankara desin ki 'Türkiye'nin yeni yol haritası budur'. Katma değer, marka, inovasyon, teknoloji, sanat,spora yönelik hikaye yazalım. Yeni yol haritası belirleyelim, dolar düşecektir. Türkiye'de başarılı insanların yetiştiğini göstermeliyiz. Böylece Türk Lirası değer kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"YABANCI TASARRUFLARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE ORTAM YARATMALIYIZ"​

Yabancı sermayenin Türkiye'ye girmediği takdirde döviz kurlarının istikrarlı hale gelmeyeceğini belirten Prof. Dr. Alkin, "Özel sektörün dış borcu 250 milyar dolar oldu. Cari acık her ay rekor kırıyor. Bizde dış kırılganlık var. Madem dövize ihtiyacımız var yabancı tasarrufların Türkiye'ye girişine ortam yaratmalıyız. Bu ortam gıpta edilecek bir ortam olmalı. Sadece inşaata değil, marka, inovasyon ve yüksek teknolojiye odaklanmalıyız" dedi.

DHA

Etiketler: emre alkin, türk lirası, dolar, euro
Okunma Sayısı: 2022
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • şerifSarı

    24.5.2018 10:53:00

    Yol mu arıyorsunuz?? Çalışmak, Çalışmak Derdi Rahmetlik Sabancı. Rahmetlik Koç da; İktisat, iktisat, iktisat derdi. Daha çok çalışmak, Daha çok üretmek, daha çok tasarruf etmek, Daha az ithalat, Daha daha çok İhracat. Sınırsız Hukuk, Daha çok demokrasi Daha, daha az, bürokrasi, Eğitim de, teşebbüste ultra hürriyet ve teşvik. Sıfır Hurafe, sıfır Yolsuzluk, sıfır hırsızlık ve kayırma. ARGE de seferberlik, Yüksek Katma değerli ürünler üretimi. Sıfır yalan, sıfır hurafe, sıfır münafıklık. Yolun açık olsun Türkiye.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.