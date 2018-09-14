"Bunu bir imar değişikliği yapıp apartman yapmak için yapmıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan "Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması"nı sağlayan düzenlemeye ilişkin Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bakanlıklara verilen görev kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığıyla yürüttükleri 218 bin çiftçi, aileleriyle 1 milyon vatandaşı ilgilendiren Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin detayları paylaşacaklarını ifade etti.

Çiftçilerin bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde de bedeliyle satın alabildiklerini belirten Kurum, "Bu arazilerin büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziyi ilgilendiriyor ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bunu 100 günlük eylem planımıza koymuştuk bugün de vatandaşlarımızla bunu paylaşıyoruz. Tarım arazilerinin çiftçilerimize doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlıyoruz." dedi.

Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önde bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, bunun tespitinin Bakanlığa bağlı illerdeki Milli Emlak Müdürlükleri bünyesinde yapılmış olması gerektiğini aktardı.

Kira bedeli nasıl hesaplanacak?

Başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunu belirten Kurum, kira bedelinin mevcuttaki ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacağını anlattı.

Kira bedelini nasıl ödeneceğine ilişkin de detayları paylaşan Kurum, "Kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde ödeyebilecek." dedi.

Kurum, başvuruların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine yapılacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu başvuruların son tarihi 19 Kasım 2018. 218 bin çiftçimiz bu düzenlemeden yararlanacak ve yaşadıkları itilafları, anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları bu kiralama sözleşmesiyle inşallah ortadan kaldıracağız. Çiftçilerimiz arazilerini daha etkin, daha verimli bir şekilde kullanabilecekler. Bir diğer müjdemiz ise kira süresi sonunda çiftçilerimize bu arazileri satabileceğiz. 10 yıl kiralayacaklar, kira süresi sonunda çiftçilerimiz isterlerse arzu ederlerse kira süresini uzatabildiğimiz gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarını da gerçekleştirebileceğiz. Dolayısıyla bir mülkiyete konu arsaları olabilecek."

Peşin ödemede yüzde 20 indirim

Kurum arazilerinin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde ise Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satılabileceğini, taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle vade farkı alınıp ödenebileceğini söyledi.

Belediye ve mücavir sınırları dışında olması halinde ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu arazilerin doğrudan satın alınabileceğini bildiren Kurum, "Bu bedelleri vatandaşımız tamamını peşin ödemek isterse yüzde 20 indirim yapıyoruz, yarısını peşin ödeyeyim derse de yine yüzde 10 indirim yapıyoruz. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksitle yine bu satışları gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Hazine'ye ait mera vasfında gözüken ancak mera olmayan, atıl ancak kullanılmayan, ekonomiye kazandırılması gereken tüm arazilere ilişkin düzenlemeleri de Tarım ve Orman Bakanlığıyla süreç içerisinde açıklayacaklarını anlatan Kurum, "Çiftçimizin, sanayicimizin, tekstilcimizin, turizmcimizin önünü açmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu çalışmaları ilgili bakanlıklarla yapıp süreç içerisinde, inşallah 10 günde bir bu kiralama, satış, sertifika gibi işleri de paylaşacağız." dedi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu ve bu kapsamda çiftçilere ilişkin düzenlemeleri yapmanın kendilerinin önemli vazifeleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kurum, düzenlemeden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere iki bakanlığın çalışanlarına, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Bunu bir imar değişikliği yapıp apartman yapmak için yapmıyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, araziyi alan kişilerin bir süre sonra çiftçilik yapmak istemeyip araziyi başka şekilde kullanıp kullanamayacağına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarım arazisinde bir imar planı değişikliği genel anlamda olmadığı sürece tarım arazisi olarak kullanmak zorunda. Alıp bunu burada bir imar değişikliği yapıp apartman yapmak için yapmıyoruz. Biz buradaki tarımı desteklemek adına bunu yapıyoruz, dolayısıyla tarım arazisi olarak kullanılacak."

Kurum, "Bu uygulamayla sisteme yeni çiftçiler dahil edilebilecek mi?" sorusu üzerine, 218 binin mevcutta ecrimisil ödeyenlerin sayısı olduğuna dikkati çekerek uygulamaya yeni çiftçinin girmediğini söyledi.

Ecrimisil bedelinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine Kurum, bunun illere ve arazilerin rayiç bedellerine göre değiştiğini, yaklaşık ecrimisil bedelinin ise yıllık 200 milyon lira olduğuna işaret etti.

Kurum, başvuruların Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine yapılacağını ve detaylı bilgilere buralardan ulaşılabileceğini de kaydetti.

Pakdemirli'nin de bir konuşma yaptığı programda, düzenlemeye ilişkin tanıtım filmi de gösterildi.