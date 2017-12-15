Bütçe kasım ayında 8.5 milyar lira fazla verdi

Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 8,5 milyar TL fazla verirken, aynı dönemde 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Kasım ayında 10 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla verdi.

2016 yılı Kasım ayında 13,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Kasım ayında 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

2017 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 65,2 milyar TL oldu Bütçe giderleri ise yüzde 11,8 oranında artarak 56,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Kasım ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 58,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 9,9 oranında artarak 51,5 milyar TL oldu.