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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bütçede 62 milyar dolarlık açık

15 Kasım 2018, Perşembe 11:27
2017 yılı ekim ayında 3.3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı ekim ayında 5.4 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde ise 62.1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.6 artarak 62.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20.2 yükselerek 67.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23.3 yükselişle 671.1 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 5.4 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 62.1 milyar lira açık verdi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, ekonomi, bütçe, cari açık
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