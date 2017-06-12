Büyüme rakamları açıklandı: Yıllık açık 33.2 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 5.0 arttı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.
Ödemeler dengesi Nisan ayında 3.6 milyar dolar açık verdi; yıllık açık 33.2 milyar dolar olarak açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 33 milyar 227 milyon dolar oldu.
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DHA