Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş uygulaması başladı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Mahmutbey Gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra Çamlıca Gişelerinde de serbest geçiş dönemi başladı.

Çamlıca Gişelerinde serbest geçişin başlayacağı saat öncesinde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Saat 19.00'da başlayan uygulama ile geçişler hızlandı. AA

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