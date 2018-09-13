Capital Economics'ten Türkiye açıklaması

‘Zayıf paradan daha fazla fayda sağlanabilir’

Capital Economics ekonomistleri, Türkiye’nin zayıflayan para birimiden daha büyük imalat sanayisi sayesinde daha küçük bir imalat sektörüne sahip olan Arjantin’e göre orta vadede daha fazla fayda sağlayabileceğini ifade etti. Dövizden en çok etkilenen ülkelerin her zaman ithalatta kayıp yaşadığı ve ithalat, yerli üretim ile ikame edilebilirse ithalattaki kaybın zayıf büyümeye yol açmayabileceği ifade edilen Capital Economics raporunda, “Türkiye kısa vadede kapasite üstünde çalışan ekonomisiyle güçlenen talebi karşılamada sorun yaşamayabilir.” denildi.

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Enflasyon yüzde 20’lere çıkabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ESKİ Başkanı Durmuş Yılmaz, “Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20’lerin üzerine de çıkabilir” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, “Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette” dedi. Sptunik’te yer alan habere göre, ekonomide yaşananların reel sektörü etkilemesi durumunda bankacılık sisteminin de bundan etkileneceğini dile getiren Yılmaz, Türk ekonomisinin kısır döngü içine girebileceğine işaret etti. Yılmaz, “Dolar her ne kadar 7.25 TL’lerden 6,5 TL’lere gelmiş olsa da reel sektör üzerinde ve ekonomik fiyatlama davranışlarında çok büyük tahribat yapmış durumda. Fiyat oluşumunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette. Bu şekilde devam etmesi reel sektörü de etkileyecektir. Reel sektörde taksitlerini ödeyemez duruma gelirse yaşanan sıkıntılar bankacılık sistemine sirayet edebilir. Ekonomi kısır döngü içine girebilir.” ifadelerini kullandı.

‘Büyüme hız kesecek’

Açıklanan büyüme rakamlarının temelinde iç talep olduğunu, bunun da sebebinin 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan kamu harcamaları olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İç talep tabanlı büyümeye devam ediyoruz. Fakat büyümenin hızı kesiliyor. Tarımda bir daralma var. İnşaat sektörü beklenenin altında. İmalat sanayinde bir artış var. 1’inci çeyreğe göre öne çıkan ise ihracatın büyümeye katkısı pozitif. Bütün bu büyümenin temelinde iç talep artışı var. İç talebin arkasında ise 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomiye enjekte edilen kamusal harcamalar yatıyor. Bu harcamalar büyümeye yansımış durumda. Bundan sonra iç talepteki bu büyüme sağlanabilir mi? Zor görünüyor. Tahminim o ki 3’üncü çeyrekte ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak. Belki negatife doğru yaklaşabilir.” diye konuştu.

Daha zirveyi görmedik

Enflasyon rakamlarında daha zirvenin görülmediğini aktaran Yılmaz, enflasyon rakamlarının yüzde 20’lerin üzerine çıkabileceğinin altını çizdi. Yılmaz, “Enflasyonda daha zirveyi görmedik. Ağustos ayı itibariyle yurt içi ÜFE yüzde 32.13 çıktı. İmalat sanayinde yaşanan fiyat artışları yüzde 40’ın üzerinde. Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20’lerin üzerine de çıkabilir. Piyasalar Merkez Bankası’ndan (MB) faiz arttırımı bekliyor. Beklentiler beş yüz baz puan veya bin baz puan şeklinde. MB, ‘ekonomik büyüme zaten yavaşlıyor dolayısıyla benim faiz artırmama gerek yok’ diye düşünür ve çok az bir faiz artışı yaparsa bu geri teper.” dedi.

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Faizler yükseldi, dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, dünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu. Dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının ardından 6.05’e kadar geriledi. PPK sonrası yapılan açıklamada, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.’’ denildi. (AA)

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Sözleşmeler TL’ye dönecek

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek. “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. (AA)