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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çare üretim ekonomisi

01 Kasım 2018, Perşembe 01:44
ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI ÖZDEBİR: EKONOMİ POLİTİKALARI ÜRETİM VE SANAYİ ODAKLI OLMALI. ÜRETİM EKONOMİSİNE DÖNMELİYİZ.

Yumuşak karnımız cari açık

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğine işaret ederek, “10 yılda bir kriz yaşamamızın sebebi bizim yumuşak karnımız olan cari açık. Cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleriyle karşı karşıya kalırız” dedi.

Yüksek üretim stratejileri

özdebir, gelecek dönemde yüksek enflasyonun gelir dağılımında önemli hasarlar bırakabileceğini belirterek, ticaret ve kur savaşlarında artık ülkelerin en büyük silahının üretim olduğuna ve dünya ile rekabet edip ekonomik tehditleri savuşturmak için yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim stratejileri oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Çare üretim ekonomisi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kaynak oluşturma yerine kaynak bulmaya odaklanılmaması gerektiğini söyledi.

Ankara Sanayi Odas (ASO) Başkanı Özdebir, kurun aşağı yönlü hareketiyle birlikte sıcak para girişinin başlayacağını ve bu durumun suni iyileşme algısı ortaya çıkaracağını belirterek, kaynak oluşturma yerine kaynak bulmaya odaklanılmaması gerektiğini söyledi. Dünya gazetesinden Yeşim Ardıç’ın haberine göre,  ASO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özdebir, doların 7.5 liradan 5.5 liraya kadar gerilemesinin kur açısından başarıdan söz edilebileceğini belirtirken, bunun yüksek faiz ortamında yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasından kaynaklandığını bildirdi. Türkiye’nin yıllarca kısa vadeli sermaye yatırımları ile TL’yi değerli hale getirdiğini ifade eden Özdebir, “Gelen bu para ekonomide sanal bir zenginlik yaratmış ve gelen sermaye katma değeri olmayan alanlar da kullanılması kaçınılmaz sonu getirmiştir” dedi. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu, yeniden ülkeye sıcak para girmeye başlayacağını vurgulayan Özdebir, “Yeniden TL’yi yabancı ülkelerin parasıyla değerlendireceğiz. Yine suni bir iyileşme algısı ortaya çıkacak. Sonrası çok daha önemli. Geçmişten ders çıkartamadığımız sürece gelecekle ilgili kaygılar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

‘Sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor’

Mevcut ekonomi politikalarının kaynak yoluşturmaktan ziyade kaynak bulmaya odaklandığını vurgulayan Özdebir, “Geçmişten hala ders çıkartmadığımızı düşünüyorum. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleri ile karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı. Dolar kurunda yaşanan gerilemenin, ekonomik sorunların bertaraf edildiği anlamına gelmemesi gerektiğine işaret eden Özdebir, “Finansal sistemde yaşamış olduğumuz sorunların nedeni reel sektörde yaşanan daralmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Yapısal sorunlarımız hala devam ediyor. Ekonomideki temel sorunların bir an önce net olarak belirlenip çözüm odaklı politikaların ivedi bir şekilde uygulamaya geçmesi gerekir. Özellikle yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek cari açık pozisyonunda ekonomimizde kırılganlıklar derinleşerek devam ediyor.” diye konuştu.

Dünya ülkeleri başka çağa geçiş yapıyor

Artık ülkelerin en büyük silâhının üretim olduğuna değinen Özdebir, ekonomik tehditler savuşturulmak isteniyorsa, yüksek teknolojili katma değeri yüksek üretim stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtti. Ar-Ge ile birlikte teknoloji üretimi, yüksek teknolojili mal üretimine katkı sağlayacağını ve kaynak oluşturmak açısından önemli fırsatları ortaya çıkaracağını söyleyen Özdebir, “Biz bu sorunlarda uğraşmaya devam ederken gelişmiş ülkeler robot teknolojisinin en üst seviyesine geldiler. Korkum şu dur ki biz ekonomik sorunlarla didişirken dünya ülkeleri başka bir çağa geçiş yapıyor ve biz gene gerilerde kalıp yetişemeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

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