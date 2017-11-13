Cari açık beklenenden yüksek çıktı

Merkez Bankası, eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2,9 milyar dolar artarak 4.5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2.9 milyar dolar artarak 4.53 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ayı cari açığı ise 1.24 milyar dolardan 975 milyon dolara revize edildi. BEKLENTİDEN YÜKSEK ÇIKTI Eylül ayına ilişkin cari açık benklentisi 4.05 milyar dolar düzeyindeydi. Ocak-Eylül dönemi cari açık ise 31.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net hata noksan kalemi Ocak-Eylül döneminde eksi 930 milyon dolar oldu.

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