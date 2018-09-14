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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Cari açık belli oldu

14 Eylül 2018, Cuma 10:05
Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu. Cari işlemler açığı Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine göre 2.96 milyar dolar düşüşle, 1 milyar 751 milyon dolara indi.

Temmuz'da, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak, 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara geriledi.

Buna göre, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler de, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artışla 3 milyar 593 milyon dolara çıktı. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolara geriledi.

Ayrıca, geçen yılın Temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre;

     - doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 707 milyon dolar olarak gerçekleşti,

     - portföy yatırımlarında 279 milyon dolarlık net çıkış yaşandı,

     - yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 463 milyon dolar net satış yaptı,

     - yurtdışı yerleşikler devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net alış yaptı,

     - bankalar yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 153 milyon dolar net geri ödeme yaptı,

     - diğer yatırımlarda 764 milyon dolarlık net giriş oldu,

     - yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon dolar arttı,

     - yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 737 milyon dolar net artış kaydetti,

     - bankalar yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak 931 milyon doları net geri ödeme yaptı,

     - hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon dolar ve 1 milyar 143 milyon dolar kullandı,

     - resmi rezervlerde 2 milyar 424 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

DHA

Etiketler: cari açık, merkez bankası
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