Cari açık ocakta beklentiyi aştı

Cari açık ocak ayında 7.1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6.8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6b8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler açığı ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Açıklamada şu bilgilere verildi:

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.537 milyon dolar artarak 7.634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 822 milyon dolara yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar olmuştur.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara gerilemiştir.